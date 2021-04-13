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Кремль відповів, чи пов’язане обмеження авіарейсів до Туреччини з Україною

Вівторок, 13 квітня 2021, 13:14

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що обмеження Росією пасажирського авіасполучення з Туреччиною не має політичного підґрунтя і пов'язане лише зі спалахом захворюваності коронавірусом.

Про це Пєсков сказав у вівторок під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Ні, не має", - відповів Пєсков на питання, чи мають ці обмеження політичне підґрунтя, в тому числі чи пов'язані вони з заявами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо України.

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"Ситуація носить виключно епідеміологічний характер і пов'язана з досить різкою спалахом захворюваності в Туреччині", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, Росія з 15 квітня до 1 червня призупиняє регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом. Наприкінці тижня у Туреччині зареєстрували новий максимум заражень за добу - понад 55 тисяч.

Водночас цими вихідними президент України Володимир Зеленський мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Після зустрічі Ердоган заявив, що  виступає проти наростання напруги у Чорноморському регіоні, та підтвердив підтримку Туреччиною територіальної цілісності й суверенітету України і ініціативи "Кримської платформи".

Він сказав, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для того, щоб знизити напругу, що почала наростати останнім часом.

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