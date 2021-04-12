Росія терміново припиняє пасажирське авіасполучення з Туреччиною

Росія з 15 квітня до 1 червня призупиняє регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини.

Як повідомляє "Європейська прадва" з посиланням на російське інформагенство "Інтерфакс", про це заявила віцепрем’єрка РФ Татьяна Голікова.

"Ми прийняли рішення обмежити регулярне та чартерне авіасполучення, що здійснюється з російських міжнародних аеропортів до аеропортів Турецької республіки та у зворотньому напрямку з 15 квітня до 1 червня", - сказала вона на брифінгу у понеділок.

За її словами, виняток передбачений лише для рейсів, організованих для повернення росіян додому та поїздок, пов’язаних з будівництвом атомної електростанції Аккую.

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Також на взаємній основі збережуть два рейси на тиждень з Москви до Стамбула і навпаки.

Туроператорам радять на цей період, з 15 квітня до 1 червня призупинити продаж турів до Туреччини, а туристам, які придбали такі поїздки, відкласти подорож.

Втім, зазначила Голікова, росіяни, які вже знаходяться в Туреччині, можуть повертатися у заплановані дати.

Рейси на такий самий період призупинили також до Танзанії.

Рішення пояснюють ситуацією з коронавірусом у цих країнах. Наприкінці тижня у Туреччині зареєстрували новий максимум заражень за добу - понад 55 тисяч.

Минулого тижня керівниця Росспоживнагляду Анна Попова заявила, что на Туреччину припадає більшість "завезених" до країни випадків коронавірусу. "З різних країн привезли і британський, і південноафриканський варіант, але лише з Туреччини до наз завезли обидва штами різними людьми у різний час", - цитують її.

"Якщо ситуація стабілізується, ми будемо оперативно інформувати наших громадян, щоб вони мали можливість купувати тури у ці держави", - сказала Татьяна Голікова.

Нагадаємо, цими вихідними президент України Володимир Зеленський мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.