Словаччина вперше за 4 місяці послабить коронавірусні обмеження

З 19 квітня Словаччина планує відмовитись від деяких обмежень, пов’язаних з коронавірусом, зокрема, несуттєві магазини відкриються вперше за чотири місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Серед іншого, будуть відкриті несуттєві магазини та заклади сфери послуг, готелі та пансіонати також відновлять роботу. Умовою їх відкриття буде підтримка санітарного режиму та негативний тест на Covid-19.

Ресторани залишаться закритими.

Якщо епідемічна ситуація не погіршиться, скасування подальших обмежень стане можливим після 26 квітня.

З понеділка церкви зможуть проводити богослужіння за участю вірних - з грудня служби можна було транслювати лише через інтернет.

Займатися спортом можна буде, але лише на відкритих просторах та в групах до шести людей. Подібне обмеження стосуватиметься басейнів. Відкриються зоопарки та ботанічні сади, музеї та галереї.

Прем'єр-міністр закликав продовжити діючі досі обмеження та заявив, що скасування обмежень пов'язане з поведінкою громадян. Він зазначив, що під час свят число "R", яке вказує, скільки людей може заразитися від одного зараженого, зросло з 0,8 до 0,95.