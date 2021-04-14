Словакия впервые за четыре месяца ослабит коронавирусные ограничения

С 19 апреля Словакия планирует отказаться от некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, несущественные магазины откроются впервые за четыре месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Среди прочего, будут открыты несущественные магазины и заведения сферы услуг, гостиницы и пансионаты также возобновят работу. Условием их открытия будет соблюдение санитарного режима и отрицательный тест на Covid-19.

Рестораны останутся закрытыми.

Если эпидемическая ситуация не ухудшится, отмена дальнейших ограничений станет возможна после 26 апреля.

С понедельника церкви смогут проводить богослужения с участием прихожан - с декабря службы можно было транслировать только через интернет.

Заниматься спортом можно будет, но только на открытых пространствах и в группах до шести человек. Подобное ограничение будет касаться бассейнов. Откроются зоопарки и ботанические сады, музеи и галереи.

Премьер-министр призвал продолжить действующие до сих пор ограничения и заявил, что отмена ограничений связана с поведением граждан. Он отметил, что во время праздников число "R", которое указывает, сколько людей может заразиться от одного зараженного возросло с 0,8 до 0,95.