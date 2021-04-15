США оголосили нові санкції проти РФ та висилають 10 дипломатів

Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Білого дому.

"США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. До складу персоналу входять представники російських спецслужб", - йдеться у заяві.

Крім того, США вводять санкції проти шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським розвідувальним службам та сприяють шкідливій кібердіяльності.

США офіційно назвали Російську службу зовнішньої розвідки (СВР), також відому як APT 29, "Cozy Bear," і "The Dukes", виконавцем широкомасштабної кібершпигунської кампанії, що використовувала платформу SolarWinds Orion та інші інформаційні технології. Розвідувальне співтовариство США має високу впевненість у своїй оцінці причетності СВР.

"Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її зловмисну ​​кібердіяльність, таку як інцидент із SolarWinds, використовуючи всю наявну політику та повноваження", - йдеться у заяві.

Казначейство США видало директиву, яка забороняє американським фінансовим установам брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, випущених після 14 червня 2021 року Центральним банком РФ, Фондом національного багатства РФ або Міністерством фінансів РФ; а також позичати рублеві або нерублеві деноміновані кошти Центральному банку РФ, Фонду національного багатства або Міністерству фінансів.

Крім того, Казначейство додало в санкційний список 32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спроби уряду Росії впливати на президентські вибори у США 2020 року та інші акти дезінформації та втручання.

Казначейство у партнерстві з Європейським Союзом, Великобританією, Австралією та Канадою додало у санкційний список вісім фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з постійною окупацією та репресіями Росії в Криму.

"Трансатлантичне співтовариство одностайно підтримує Україну проти односторонніх російських провокацій вздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також закликає про необхідність негайного припинення Росією військового накопичення та запальної риторики", - йдеться у заяві.

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