США объявили новые санкции против РФ и высылают 10 дипломатов

Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Белого дома.

"США высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В состав персонала входят представители российских спецслужб", - говорится в заявлении.

Кроме того, США вводят санкции против шести российских технологических компаний, которые оказывают поддержку российским разведывательным службам и способствуют вредной кибердеятельности.

"Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренную кибердеятельность, такую ​​как инцидент с SolarWinds, используя всю имеющуюся политику и полномочия", - говорится в заявлении.

Казначейство США выпустило директиву, запрещающую американским финансовым учреждениям участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевих облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком РФ, Фондом национального богатства РФ или Министерством финансов РФ; а также занимать рублевые или нерублевые деноминированные средства Центральному банку РФ, Фонду национального богатства или Министерству финансов.

Кроме того, Казначейство добавило в санкционный список 32 юридических и физических лица, которые осуществляли попытки правительства России влиять на президентские выборы в США 2020 года и другие акты дезинформации и вмешательства.

Казначейство в партнерстве с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Канадой добавило в санкционный список восемь физических и юридических лиц, связанных с постоянной оккупацией и репрессиями России в Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних российских провокаций вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также призывает кнеобходимости немедленного прекращения Россией военного накопления и агрессивной риторики", - говорится в заявлении.

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