У Тбілісі озброєний чоловік захопив заручників у відділенні банку
П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:24
У Тбілісі озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії" та, як повідомляють, захопив кількох заручників.
Про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких Interpressnews, пише "Європейська правда".
Нападник увірвався у відділення поблизу станції метро "Авлабарі".
На місце стягнули значні сили поліції.
Інші деталі ЗМІ поки невідомі.
Нагадаємо, схожий інцидент стався у листопаді 2020 року. Тоді дев'ятьох заручників звільнили неушкодженими, а нападника затримали.
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