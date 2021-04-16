У Тбілісі озброєний чоловік захопив заручників у відділенні банку

У Тбілісі озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії" та, як повідомляють, захопив кількох заручників. Про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких Interpressnews, пише "Європейська правда". Нападник увірвався у відділення поблизу станції метро "Авлабарі". На місце стягнули значні сили поліції. Інші деталі ЗМІ поки невідомі. Нагадаємо, схожий інцидент стався у листопаді 2020 року. Тоді дев'ятьох заручників звільнили неушкодженими, а нападника затримали.

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