Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Українського правозахисника видворили з Білорусі та змушували до показів проти дружини

З США до України прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer

Зеленський перед візитом в Париж просить ЄС і НАТО "узаконити шлюб" з Україною

Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата






У Тбілісі озброєний чоловік захопив заручників у відділенні банку

П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:24

У Тбілісі озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії" та, як повідомляють, захопив кількох заручників.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких Interpressnews, пише "Європейська правда". 

Нападник увірвався у відділення поблизу станції метро "Авлабарі".  

 

На місце стягнули значні сили поліції. 

 

Інші деталі ЗМІ поки невідомі.

Нагадаємо, схожий інцидент стався у листопаді 2020 року. Тоді дев'ятьох заручників звільнили неушкодженими, а нападника затримали. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія інциденти
powered by lun.ua