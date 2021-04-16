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В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

Пятница, 16 апреля 2021, 12:24

В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" и, как сообщают, захватил нескольких заложников.

Об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Он ворвался в отделение возле станции метро "Авлабари".

 

На место стянули значительные силы полиции.

 

Другие детали СМИ пока неизвестны.

Напомним, похожий инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда девять заложников освободили невредимыми, а нападавшего задержали.

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