Папа Римський стривожений загостренням на Донбасі

Папа Римський Франциск стривожений через зростання порушень режиму тиші на Сході України.

Про це він сказав під час недільної молитви на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

"З тривогою стежу за подіями на окремих теренах Східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм стежу за зростанням воєнної діяльності.

Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані", - сказав Папа Римський.

Він згадав про важку гуманітарну ситуацію в регіоні і закликав молитися за місцеве населення.

Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.