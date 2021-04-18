Папа Римский обеспокоен обострением на Донбассе

Папа Римский Франциск встревожен из-за роста нарушений режима тишины на Востоке Украины.

Об этом он сказал во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"С тревогой слежу за событиями на отдельных территориях Восточной Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с беспокойством слежу за ростом военной деятельности.

Пожалуйста, настойчиво прошу предотвратить рост напряжения, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и способствовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны", - сказал Папа Римский.

Он вспомнил о тяжелой гуманитарной ситуации в регионе и призвал молиться за местное население.

Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины. Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.