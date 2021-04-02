Російське пропагандистське агентство Sputnik закриває свої офіси в Британії - ЗМІ

Російське інформагентство Sputnik перемістить свої офіси у Лондоні та Единбурзі за межі Британії, пояснюючи це у тому числі "все більш ворожим" політичним середовищем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британське The Times, посилаючись на слова двох російських посадовців.

Sputnik вирішив перенести свої англомовні редакції до Вашингтона та Москви, щоб "перерозподілити свої глобальні ресурси у більш ефективний спосіб".

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Це може означати втрату роботи для близько 20 осіб. При цьому, в останні місяці агентство ще розміщувало оголошення про пошук нових співробітників.

Як пише The Times, минулого тижня співробітникам повідомили, що "батьківське" інформагентство "Россия сегодня" не поновило контракт для британських офісів. Ця угода була основним механізмом фінансування і її дія завершилася 31 березня.

Sputnik почав працювати в Британії у 2016 році - спершу у Лондоні, за два роки в Единбурзі. Редакція розташувалася через дорогу від російського консульства.

Представник Шотландської національної партії Стюарт МакДональд назвав вихід Sputnik з Британії хорошою новиною.

"Російські держЗМІ та усі, хто сприяє їм або має вигоду з їхньої діяльності, були плямою на репутації Шотландії щодо якості новин", - сказав він.

У 2020 році комітет парламенту Британії з розвідки та безпеки звинуватив Sputnik і телеканал RT (Russia Today) у викривленому висвітленні інформації та спробах впливу на демократичні процеси в країні, зокрема референдум щодо незалежності Шотландії та щодо Brexit.

Sputnik заснований інформагентством "Россия сегодня", головний офіс якого знаходиться у Москві.