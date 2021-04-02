Российское пропагандистское агентство Sputnik закрывает свои офисы в Британии - СМИ

Российское информагентство "Спутник" переместит свои офисы в Лондоне и Эдинбурге за пределы Британии, объясняя это в том числе "все более враждебной" политической средой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское The Times, ссылаясь на слова двух российских чиновников.

"Спутник" решил перенести свои англоязычные редакции в Вашингтон и Москву, чтобы "перераспределить свои глобальные ресурсы более эффективно".

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Это может означать потерю работы для около 20 человек. При этом в последние месяцы агентство еще размещало объявления о поиске новых сотрудников.

Как пишет The Times, на прошлой неделе сотрудникам сообщили, что материнское информагентство "Россия сегодня" не возобновило контракт для британских офисов. Это соглашение было основным механизмом финансирования и его действие завершилось 31 марта.

"Спутник" начал работать в Великобритании в 2016 году - сначала в Лондоне, а через два года - в Эдинбурге. Редакция расположилась через дорогу от российского консульства.

Представитель Шотландской национальной партии Стюарт МакДональд назвал уход "Спутника" из Британии хорошей новостью.

"Российские госСМИ и все, кто оказывает им или извлекает выгоду из их деятельности, были пятном на репутации Шотландии по качеству новостей", - сказал он.

В 2020 году комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности обвинил Sputnik и телеканал RT (Russia Today) в искаженном освещении информации и попытках влияния на демократические процессы в стране, в частности референдум о независимости Шотландии и по Brexit.

"Спутник" основан информагентством "Россия сегодня", главный офис которого находится в Москве.