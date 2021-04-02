Парламент Словаччини відмовився оголошувати надзвичайну ситуацію з кліматом

Парламент Словаччини не підтримав петицію під назвою "Клімат потрібен вам" із закликом до уряду оголосити надзвичайний стан із питань клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv

Петицію підписали понад 128 000 осіб, у тому числі різні політики та президентка Зузана Чапутова.

Однак парламент не підтримав документ і в підсумку лише погодився на необов'язкову заяву, рекомендуючи уряду не підтримувати проєкти на основі викопного палива.

"Ми не можемо бути задоволені прийнятою резолюцією. У петиції ми закликали оголосити надзвичайну ситуацію з кліматом, встановити попередній термін для вуглецевої нейтральності та послідовну стратегію її досягнення. Більшість членів парламенту не прислухалися до нашого голосу", - сказав Якуб Хрбан, один із авторів петиції.

Наразі кліматичні надзвичайні ситуації оголошено в шести європейських країнах - Іспанії, Португалії, Франції, Ірландії, Австрії та Мальті. Ініціативу підтримали також Європарламент та Папа Римський Франциск.

Цей крок зобов’язав би уряд прийняти лише ті заходи, які підтримують досягнення вуглецевого нейтралітету до 2040 року, для чого йому довелося б підготувати національну стратегію, в якій зазначалося б, як він цього досягатиме.