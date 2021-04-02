Парламент Словакии отказался объявлять чрезвычайную ситуацию с климатом
Парламент Словакии не поддержал петицию под названием "Климат нужен вам" с призывом к правительству объявить чрезвычайное положение по вопросам климата.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Петицию подписали более 128 000 человек, в том числе различные политики и президент Зузана Чапутова.
Однако парламент не поддержал документ и в итоге лишь согласился на необязательное для выполнения заявление, рекомендуя правительству не поддерживать проекты на основе ископаемого топлива.
"Мы не можем быть довольны принятой резолюцией. В петиции мы призвали объявить чрезвычайную ситуацию с климатом, установить предварительный срок для углеродистой нейтральности и последовательную стратегию ее достижения. Большинство членов парламента не прислушались к нашему голосу", - сказал Якуб Хрбан, один из авторов петиции.
Сейчас климатические чрезвычайные ситуации объявлен в шести европейских странах - Испании, Португалии, Франции, Ирландии, Австрии и Мальте. Инициативу поддержали также Европарламент и Папа Римский Франциск.
Этот шаг обязал бы правительство принять только те меры, которые поддерживают достижение углеродного нейтралитета к 2040 году, для чего ему пришлось бы подготовить национальную стратегию, в которой указывалось бы, как он этого будет достигать.