Суд у Франції в рішенні про наслідки анексії застосував російську термінологію щодо Криму

Апеляційний суд Парижа, який скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк проти Росії", послався на "договір про приєднання" Криму до Росії.

Про це йдеться у статті "Поразка, але не катастрофа для України: чому Росія виграла арбітраж щодо Криму" на сайті "Європейської правди".

В другому параграфі рішення суд лаконічно описує події 2014 року: "18 березня 2014 року Республіка Крим була приєднана до Російської Федерації на умовах договору, укладеного того ж дня "Про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації та створення нових складових частин в межах Російської Федерації".

Що таке "Республіка Крим" і які ще факти передували "укладенню договору", суд не пояснив. І хоча з точки зору правової аргументації судового рішення це не є визначальним (суд не розглядав і не мав права розглядати питання належності Криму), такі формулювання у рішенні, м’яко кажучи, обурюють.

Автори статті припускають, що МЗС України має відреагувати на таку некоректність. "Лишається сподіватися, що мовчання МЗС з цього приводу тимчасове, і ми скоро почуємо про жорстку реакцію на такі фрази в офіційному документі", - йдеться у статті.

Підставою для скасування, як йдеться у рішенні Апеляційного суду Парижа, стало неправильне встановлення арбітражем своєї компетенції щодо розгляду справи. Українська компанія все ще має право оскаржити це рішення до касаційного суду протягом двох місяців, і вона планує це зробити.