"Ощадбанк" програв Росії справу щодо вкраденого росіянами майна у Криму

Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк проти Росії", постановивши, що цей арбітраж не мав юрисдикції щодо незаконно експропрійованих росіянами банківських активів "Ощадбанку" в Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення суд ухвалив 30 березня 2021 року.

Про деталі цього рішення повідомив на профільний міжнародний сайт IA Reporter (повідомлення доступне для підписників). Видання нагадує, що 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу українського Ощадбанку щодо компенсації збитків, завданих внаслідок протиправної анексії Криму Російською Федерацією. Сума відшкодування мала становити 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки.

Росія оскаржила це рішення у національному суді за місцем проведення арбітражу, тобто у Парижі. 30 березня апеляційний суд підтримав одну з претензій росіян, і на підставі цього скасував рішення арбітражного трибуналу. Проблемою стало те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивалась українська сторона, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року. "Ощадбанк" же почав функціонувати в Криму раніше, відразу після розпаду СРСР.

Водночас, це рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.

Про свою перемогу у справі вже заявив Мін’юст Росії. Разом з тим, за інформацією "ЄвроПравди", повідомлення Мін'юсту Росії містить дезінформацій. Зокрема, і джерела ЄП, і офіційні повідомлення про це рішення свідчать про неправдивість тези РФ про те, що це рішення нібито матиме прецедентне значення і в інших справах за участю українських інвесторів, які розглядаються арбітражами та державними судами в європейських юрисдикціях.

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