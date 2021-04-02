У Боснії висунули звинувачення міністру, який вдарив депутата

Окружна прокуратура Баня-Луки висунула обвинувачення проти Драгана Лукача, міністра внутрішніх справ Республіки Сербської, за "загрозу безпеці" тодішнього депутата Драшко Станівуковича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Sarajevo.

Обвинувальний акт передано до базового суду в Баня-Луці для підтвердження.

Згідно з обвинувальним висновком, у грудні 2019 року під час дев'ятої спеціальної сесії Національної асамблеї Республіки Сербської міністр внутрішніх справ образив Станівуковича, а потім вдарив його кулаком в обличчя.

Згідно з Кримінальним кодексом Республіки Сербської, Лукачу загрожує до двох років в'язниці.

Міністр внутрішніх справ РС Драган Лукач фізично напав на діючого мера Баня-Луки та на той час депутата від опозиційної PDP Драшко Станівуковича в актовій залі під час дебатів про НАТО. Тоді Лукач сказав, що Станівукович провокував його цілими днями з прапорами НАТО.

Лукач заявив, що діяв з метою самозахисту, звинувативши Станівуковича в тому, що він кинув прапор НАТО прем'єр-міністру і підійшов до нього із погрозою.