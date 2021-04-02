В Боснии предъявлено обвинение министру, который ударил депутата

Окружная прокуратура Баня-Луки выдвинула обвинения против Драгана Лукача, министра внутренних дел Республики Сербской, за "угрозу безопасности" тогдашнего депутата Драшко Станивуковича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Sarajevo.

Обвинительный акт передан базовому суду в Баня-Луке для подтверждения.

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2019 года во время девятой специальной сессии Национальной ассамблеи Республики Сербской министр внутренних дел оскорбил Станивуковича, а затем ударил его кулаком в лицо.

Согласно Уголовному кодексу Республики Сербской, Лукачу грозит до двух лет тюрьмы.

Министр внутренних дел РС Драган Лукач физически напал на действующего мэра Баня-Луки и в то время депутата от оппозиционной PDP Драшко Станивуковича в актовом зале во время дебатов о НАТО. Тогда Лукач сказал, что Станивукович провоцировал его целыми днями с флагами НАТО.

Лукач заявил, что действовал в целях самозащиты, обвинив Станивуковича в том, что он бросил флаг НАТО премьер-министру и подошел к нему с угрозой.