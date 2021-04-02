Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Донбас, олігархи та візит Байдена: Зеленський розкрив деталі розмови з президентом США

У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України

Білий дім розповів, про що Байден говорив з Зеленським

Байден вперше поговорив з Зеленським






Зеленський розповів Байдену про наміри реформувати Україну і досягти миру

П'ятниця, 2 квітня 2021, 18:26

Президент Володимир Зеленський у розмові зі своїм американським колегою Джо Байденом говорив про реформи і наміри досягти миру.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter за результатами телефонної розмови з президентом США.

"Радий поговорити з президентом США. Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців" - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Байден під час розмови підкреслив прихильність своєї адміністрації пожвавленню стратегічного партнерства між країнами на підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Байден
powered by lun.ua