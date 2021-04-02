Зеленський розповів Байдену про наміри реформувати Україну і досягти миру

Президент Володимир Зеленський у розмові зі своїм американським колегою Джо Байденом говорив про реформи і наміри досягти миру.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter за результатами телефонної розмови з президентом США.

"Радий поговорити з президентом США. Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців" - написав Зеленський.

Радий поговорити з @POTUS. 🇺🇦 цінує підтримку 🇺🇸 на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати 🇺🇦, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

Як повідомлялося, Байден під час розмови підкреслив прихильність своєї адміністрації пожвавленню стратегічного партнерства між країнами на підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України