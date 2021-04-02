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Зеленский рассказал Байдену о намерениях реформировать Украину и достичь мира

Пятница, 2 апреля 2021, 18:26

Президент Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом говорил о реформах и намерениях достичь мира.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter по результатам телефонного разговора с президентом США.

"Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев" - написал Зеленский.

Как сообщалось, Байден во время разговора подчеркнул приверженность администрации оживлению стратегического партнерства между странами в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народа Украины.

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