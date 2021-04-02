Зеленский рассказал Байдену о намерениях реформировать Украину и достичь мира

Президент Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом говорил о реформах и намерениях достичь мира.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter по результатам телефонного разговора с президентом США.

"Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев" - написал Зеленский.

Радий поговорити з @POTUS. 🇺🇦 цінує підтримку 🇺🇸 на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати 🇺🇦, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

Как сообщалось, Байден во время разговора подчеркнул приверженность администрации оживлению стратегического партнерства между странами в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народа Украины.