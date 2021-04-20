В ЄС уточнили, скільки військ Росія стягнула до кордонів України

В ЄС уточнили, що на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму Росія зосередила понад 100 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, у понеділок за підсумками відеоконференції глав МЗС Євросоюзу, на якій міністр закордонних справ України проінформував колег з ЄС про нарощування військ РФ, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що понад 150 тисяч російських військових знаходяться на кордоні України та в Криму.

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Втім пізніше офіс Борреля опублікував розшифровку тексту заяви дипломата на пресконференції, у якій виправив "понад 150 тисяч" на "понад 100 тисяч" військовослужбовців, не уточнивши причину внесення змін.

На пресконференції Боррель сказав, що не може надати джерело походження цих даних, але наголосив, що "це найбільше військове розгортання російської армії на кордоні з Україною".

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Нагадаємо, група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.