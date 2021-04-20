Меркель: довкола "Північного потоку-2" йде політична боротьба

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що довкола будівництва газопроводу "Північний потік-2" йде політична боротьба.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала, виступаючи на сесії ПАРЄ у вівторок.

Меркель відповідала на запитання, чи не вважає вона, що на тлі подій в Україні, ситуації довкола Навального та підтримки Німеччиною "Північного потоку-2" ЄС слід мати більш єдиний підхід у відносинах з Росією.

Меркель сказала, що Німеччина завжди виступала за те, щоб Україна залишалась транзитною країною газу в ЄС.

"Я знаю, що є багато контроверсійних поглядів довкола "Північного потоку-2", зокрема я знаю ставлення багатьох європейських країн. Але я хочу підкреслити те, що газ, який ще не йде по "Північному потоку-2", але йде по "Північному потоку-1", не є гіршим за газ, який йде через Україну, і газ, який йде через Туреччину з Росії", - сказала Меркель.

"У мене склалося враження, що можливо в рамках проєкту "Північний потік-2" йдеться про розширення поля конфлікту щодо того, як далеко ми повинні заходити в питаннях торгівлі з Росією, зокрема у питанні енергетики. У цьому зв’язку Німеччина виступила за будівництво "Північного потоку-2". Йде політична боротьба, бо багато інших бачать це питання по-іншому", - сказала канцлерка Німеччини.

Водночас вона підкреслила, що ЄС запровадив санкції у зв’язку зі справою Навального, незаконної анексії Криму та підтримки РФ сепаратистів на Донбасі, тому в цьому зв'язку проявляється "європейська єдність" щодо відносин з РФ.