Меркель: вокруг "Северного потока-2" идет политическая борьба

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вокруг строительства газопровода "Северный поток-2" идет политическая борьба.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала, выступая на сессии ПАСЕ во вторник.

Меркель отвечала на вопрос, не считает ли она, что на фоне событий в Украине, ситуации вокруг Навального и поддержки Германией "Северного потока-2" ЕС следует иметь более единый подход в отношениях с Россией.

Меркель сказала, что Германия всегда выступала за то, чтобы Украина оставалась транзитной страной газа в ЕС.

"Я знаю, что есть много противоречивых мнений вокруг "Северного потока-2", в частности я знаю отношение многих европейских стран. Но я хочу подчеркнуть, что газ, который еще не идет по "Северному потоку-2", но идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, который идет через Украину, и газа, который идет через Турцию из России", - сказала Меркель.

"У меня сложилось впечатление, что, возможно, в рамках проекта "Северный поток-2" речь идет о расширении поля конфликт относительно того, как далеко мы должны заходить в вопросах торговли с Россией, в частности в вопросе энергетики. В этой связи Германия выступила за строительство "Северного потока-2". Идет политическая борьба, потому что много других видят этот вопрос по-другому", - сказала канцлер Германии.

В то же время она подчеркнула, что ЕС ввел санкции в связи с делом Навального, незаконной аннексией Крыма и поддержкой РФ сепаратистов на Донбассе, поэтому в этой связи проявляется "европейское единство" об отношениях с РФ.