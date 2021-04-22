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Україна вперше візьме участь у міністерській зустрічі трикутника Польща-Румунія-Туреччина

Четвер, 22 квітня 2021, 16:28

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 квітня здійснить робочий візит до Румунії на запрошення румунського колеги Богдана Ауреску.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

Кулеба візьме участь у робочому засіданні міністрів закордонних справ трьох держав-членів НАТО - Польщі, Румунії і Туреччини - на тему "Безпекова ситуація в регіоні східного сусідства і перспективи відносин України та Грузії з НАТО". У заході також візьме участь міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані. 

Україна вперше братиме участь у міністерській зустрічі у форматі трикутника Польща-Румунія-Туреччина, який був створений 2012 року на саміті НАТО в Чикаго.

У програмі візиту також заплановані окремі двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ Грузії і Румунії.   

Перше засідання у форматі Польща-Румунія-Туреччина відбулося у травні 2012 року на полях саміту НАТО в Чикаго на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств. Ініціатива створення цього тристороннього формату належить Румунії. На рівні міністрів закордонних справ формат збирається щорічно з 2016 року.

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Румунія Польща Туреччина
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