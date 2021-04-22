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Украина впервые примет участие в министерской встрече треугольника Польша-Румыния-Турция

Четверг, 22 апреля 2021, 16:28

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля посетит с рабочим визитом в Румынию по приглашению румынского коллеги Богдана Ауреску.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

Кулеба примет участие в рабочем заседании министров иностранных дел трех государств НАТО - Польши, Румынии и Турции - на тему "Ситуация с безопасностью в регионе восточного соседства и перспективы отношений Украины и Грузии с НАТО". В мероприятии также примет участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Украина впервые примет участие в министерской встрече в формате треугольника Польша-Румыния-Турция, который был создан 2012 года на саммите НАТО в Чикаго.

В программе визита также запланированы отдельные двусторонние встречи с министрами иностранных дел Грузии и Румынии.

Первое заседание в формате Польша-Румыния-Турция состоялось в мае 2012 года на полях саммита НАТО в Чикаго на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Инициатива создания этого трехстороннего формата принадлежит Румынии. На уровне министров иностранных дел формат собирается ежегодно с 2016 года.

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Румыния Польша Турция
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