"Ворота для російської дезінформації": у Чехії низка політиків обурились виступом Земана

У Чехії низка політиків обурилися виступом президента країни Мілоша Земана щодо причетності агентів ГРУ до вибухів на військових складах у 2014 році. Серед іншого, вказують, що він розкрив інформацію, яку не можна було повідомляти, а також - що його виступ поставив під сумнів дані, оприлюднені урядом, і "відкрив двері" для російської дезінформації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES і ČTK.

Президент Сенату Мілош Вистрчил заявив, що Земан розкрив інформацію з незавершеного розслідування, чим поставив його під загрозу. За його словами, президент також випустив деяку інформацію.

"Я також був на зустрічі Комітету Сенату з оборони та безпеки, яка проходила у секретному режимі, і я переконаний, що президент надав дані з триваючого розслідування, що ставить під загрозу безпеку Чеської Республіки", - сказав Вистрчил.

Він не уточнив, що саме зі сказаного Земаном є такою інформацією. При цьому, за його словами, деяку іншу важливу інформацію президент замовчав.

"Я не розумію, що все це має означати і що нас чекає далі", - сказав Мілош Земан, додавши, що тепер шанси на результативне розслідування значно менші.

Водночас, спікер палати депутатів Радек Вондрачек заявив, що не почув у недільному інтерв’ю Земана нічого такого, що раніше не з’являлось би у медіа - але й визнав, що не був присутній на засіданні з силовиками.

Лідер руху STAN Віт Ракушан заявив, що Земан своєю промовою "відкрив двері" для російської дезінформації.

"Як член комітету з питань безпеки, можу констатувати, що у нього не точна інформація і він або зумисно хибно подає її, або просто помиляється… Можна тільки припускати, чому він відкриває ворота для дезінформації", - сказав він.

Схожу думку висловив лідер "Піратської партії" Іван Бартош. "Докази були надані у парламенті, також нашим союзникам у ЄС та НАТО. І попри це президент говорить на рівні гіпотез та ставить під питання довіру до спецслужб власної країни", - обурився він.

Лідерка TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова заявила, що промова Земана прозучала як "промова не для чеських громадян, а для РФ".

"Тривіалізація, зародження сумнівів, наклепи - і все це розумно "запаковано"... Це ганьба, замість того, щоб стати на захист громадян країни, він применшує важливість усієї справи і відкриває ворота для дезінформаційних кампаній", - заявила вона.

Лідер партії ODS Пьотр Фіала сказав, що у "надзвичайній промові" президента не почув нічого надзвичайного.

"Мілош Земан міг би сказати все те саме тиждень тому. Ми в абсурдній ситуації - вся країна відчуває полегшення від того, що президент не зайняв позицію, що відкрито суперечить інтересам Чехії, лише поставив усе під питання", - сказав він.

Віцепрем’єр Ян Гамачек вважає, що Земан своїм виступом підтримав дії уряду. "Він підтвердив, що він поінформований і підтвердив, що підтримує наші кроки. Я задоволений, що найвищі посадовці за ключовими кроками діють злагоджено", - повідомив він у коментарі ČTK.

Нагадаємо, 24 квітня після майже тижня мовчання Мілош Земан вперше прокоментував скандал щодо причетності агентів ГРУ до вибухів на військових складах у Врбетіце, та заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

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