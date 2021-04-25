"Ворота для российской дезинформации": в Чехии ряд политиков возмутились выступлением Земана

В Чехии ряд политиков возмутились выступлением президента страны Милоша Земана по поводу причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах в 2014 году. Среди прочего, указывают, что он раскрыл информацию, которую нельзя было сообщать, а также - что его выступление поставило под сомнение данные, обнародованные правительством, и "открыло двери" для российской дезинформации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES и ČTK.

Президент Сената Милош Выстрчил заявил, что Земан раскрыл информацию из незавершенного расследования, чем поставил его под угрозу. По его словам, президент также выпустил некоторую важную информацию.

"Я также был на встрече Комитета Сената по обороне и безопасности, которая проходила в секретном режиме, и я убежден, что президент предоставил данные по продолжающемуся расследованию, что ставит под угрозу безопасность Чешской Республики", - сказал Вистрчил.

Он не уточнил, что именно из сказанного Земаном является такой информацией. При этом, по его словам, некоторую другую важную информацию президент замолчал.

"Я не понимаю, что все это значит и что нас ждет дальше", - сказал Выстрчил, добавив, что теперь шансы на результативное расследование значительно меньше.

В то же время, спикер палаты депутатов Радек Вондрачек заявил, что не услышал в воскресном интервью Земана ничего такого, что раньше не появлялось бы в медиа - но и признал, что не присутствовал на заседании с силовиками.

Лидер движения STAN Вит Ракушан заявил, что Земан своей речью "открыл двери" для российской дезинформации.

"Как член комитета по безопасности, могу констатировать, что у него не точная информация и он или умышленно неправильно подает её, или просто ошибается ... Можно только предполагать, почему он открывает ворота для дезинформации", - сказал он.

Похожее мнение высказал лидер "Пиратской партии" Иван Бартош. "Доказательства были предоставлены в парламенте, также нашим союзникам в ЕС и НАТО. И несмотря на это президент говорит на уровне гипотез и ставит под вопрос доверие к спецслужбам собственной страны", - возмутился он.

Лидер TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова заявила, что речь Земана прозучала как "речь не для чешских граждан, а для РФ".

"Тривиализация, зарождение сомнений, клевета - и все это продуманно "упаковано"... Это позор, вместо того, чтобы встать на защиту граждан страны, он умаляет важность всего дела и открывает ворота для дезинформационных кампаний", - заявила она.

Лидер партии ODS Петр Фиала сказал, что в "чрезвычайной речи" президента не услышал ничего чрезвычайного.

"Земан мог бы сказать все то же неделю назад. Мы в абсурдной ситуации - вся страна испытывает облегчение от того, что президент не занял позицию, которая открыто противоречит интересам Чехии, только поставил все под вопрос", - сказал он.

Вицепремьер Ян Гамачек считает, что Земан своим выступлением поддержал действия правительства. "Он подтвердил, что он проинформирован и подтвердил, что поддерживает наши шаги. Я доволен, что высшие должностные лица по ключевым шагами действуют слаженно", - сообщил он в комментарии ČTK.

Напомним, 24 апреля после почти недели молчания Земан впервые прокомментировал скандал по поводу причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах в Врбетице, и заявил, что об однозначной причастности российских агентов можно будет говорить после завершения расследования.

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