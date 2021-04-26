Спецслужби Грузії продовжують вважати російську окупацію головною загрозою для країни

Служба державної безпеки Грузії назвала російську окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону головною загрозою для країни у 2020 році.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинські ЗМІ, про це йдеться у презентованій 26 квітня доповіді спецслужби за 2020 рік.

"Головною загрозою для Грузії у 2020 році знову була окупація Абхазії та Цхінвальсього регіону Російською Федерацією", - цитує "Грузія Онлайн" першого заступника голови СДБ.

"Офіційна Москва продовжувала політику фактичної анексії окупованих регіонів і сприяла процесу відчуження населення, відділеного лінією окупації. На місці активно проводилися мілітаризація та військові навчання", - цитує документ портал СОВА.

За даними СДБ, у 2020 році підрозділи четвертої та сьомої баз Південного військового округу РФ провели більше 120 навчань. Зареєстрували 64 випадки незаконного затримання через перетин де-факто кордону у напрямку Цхінвальського регіону та 13 - у напрямку Абхазії.

Окрім того, зазначають у звіті, у районі демаркаційних ліній було виявлено 76 випадків бордеризації, 16 - у напрямку Абхазії, та 60 - Південної Осетії. Бордеризацією називають незаконне посування фактичного кордону з окупованими районами на нові території.