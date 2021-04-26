Спецслужбы Грузии продолжают считать российскую оккупацию главной угрозой для страны

Служба государственной безопасности Грузии назвала росийскую оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона главной угрозой для страны в 2020 году.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в представленном 26 апреля докладе спецслужбы за 2020 год.

"Главной угрозой для Грузии в 2020 году вновь была оккупация Абхазии и Цхинвальсього региона Российской Федерацией", - цитирует "Грузия Онлайн" первого заместителя председателя СГБ.

"Официальная Москва продолжала политику фактической аннексии оккупированных регионов и способствовала процессу отчуждения населения, отделенного оккупационной линией. На месте активно проводились милитаризация и военные учения", - цитирует документ портал СОВА.

По данным СГБ, в 2020 году подразделения четвертой и седьмой баз Южного военного округа РФ провели более 120 учений. Зарегистрировали 64 случая незаконного задержания за пересечение де-факто границы в направлении Цхинвальского региона и 13 - в направлении Абхазии.

Кроме того, отмечается в отчете, в районе демаркационной линии было выявлено 76 случаев бордеризации, 16 - в направлении Абхазии, и 60 - Южной Осетии. Бордеризаций называют незаконное продвижение фактической границы с оккупированными районами на новые территории.