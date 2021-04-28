Україні може загрожувати торговельний конфлікт з ЄС через насіння соняшнику

Між Україною та ЄС може виникнути новий торговельний конфлікт через пропоновану урядом тимчасову заборону експорту насіння соняшнику.

Про це йдеться у статті Насіння без права на виїзд: чи отримає Україна нову проблему у відносинах з ЄС.

Зокрема, проєкт урядової постанови пропонує повністю заборонити експорт насіння соняшнику з 15 травня по 30 вересня цього року.

"Зростання цін на олію соняшникову стало наслідком суттєвого зростання цін на насіння соняшнику, складова якого становить 85% від вартості виробництва олії… Внаслідок кліматичних особливостей вирощування соняшнику наявність сировини на переробних олійних підприємствах на початок маркетингового періоду (вересень 2020 року) становила лише 36,9% від наявного обсягу попереднього маркетингового періоду, а внутрішні закупівельні ціни тільки за два тижні вересня 2020 року зросли на 30%", – йдеться у пояснювальній записці.

Цю проблему в уряді сподіваються вирішити, заборонивши експорт необробленої сировини, на яку зараз є високий попит за кордоном.

Зазначається, однак, що такий крок може викликати й чергове загострення відносин з Брюсселем.

"Введена заборона – пряме порушення ст. 35 Угоди про асоціацію України та ЄС, в якій сторони взяли на себе зобов’язання утриматися від створення обмежень у двосторонній торгівлі" - йдеться у статті.

"Угода про асоціацію прямо забороняє введення заборон на експорт. Звичайно, є винятки – питання екології чи безпеки життя чи здоров'я громадян, проте це явно не той випадок, навіть попри те, що в уряді посилаються на "ковідний" закон", – відзначає керівник практики міжнародної торгівлі юрфірми "Ілляшев та Партнери" Олена Омельченко.

Наразі невідомо, чи піде ЄС на загострення, особливо зважаючи на те, що обмежувальний захід буде введено менш ніж на чотири з половиною місяці.