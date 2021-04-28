Додон лякає війною, якщо його партія програє на виборах

Лідер Партії соціалістів Молдови Ігор Додон вважає, що перемога партії президентки Маї Санду загрожує дестабілізацією ситуації в країні.

Про це він сказав в ефірі каналу "Первый в Молдове", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Якщо до влади в Молдові прийдуть праві сили, швидше за все, буде повна дестабілізація. Під контролем Заходу вони захочуть підірвати ситуацію, щоб влаштувати "подлянку" росіянам", - заявив Додон.

Він переконаний, що його формування обов'язково переможе на виборах, але попередив, що перемога партій Маї Санду і Ренато Усатого в Молдові означатиме перемогу "колективного Заходу".

"Тоді у нас буде повне зовнішнє управління. Молдова вже не буде незалежною країною, вони будуть намагатися заборонити всі партії, які їм не підкоряються. Вони підуть проти церкви, релігії, традиційних цінностей, скасують зниження пенсійного віку та інші соціальні ініціативи. Це буде атака на російську мову, будуть проблеми з Гагаузією і Придністров'ям", - пригрозив Додон.

За словами політика, в Молдові "має бути промолдовська парламентська більшість, яка буде приймати закони в інтересах громадян, не буде воювати з Росією, не розв'яже війну з Придністров'ям, не буде душити Гагаузію".

Раніше Додон вже згадав "колективний Захід", заявивши, що це партії Маї Санду, Ренато Усатого і уніоністів. "Перемога колективного Заходу на дострокових парламентських виборах може привести до краху молдовської держави", - заявив Додон і закликав промолдовські сили "об'єднатися в єдиний фронт для захисту і порятунку Молдови". З якими саме формуваннями готові співпрацювати соціалісти, політик не уточнив.

Політичні партії, які згадав Додон, і зовнішні партнери Молдови поки не відреагували на звинувачення соціаліста. В адміністрації президента Санду відмовилися коментувати заяву Додона.

Варто зазначити, що опитування свідчать, що партія президентки Маї Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".