У Молдові в разі дострокових виборів перемогу може здобути партія президентки Санду

Якби наступної неділі в Молдові відбулися парламентські вибори, до парламенту пройшли б п'ять партій.

Про це свідчать дані соцопитування, опублікованого 21 квітня Міжнародним республіканським інститутом (IRI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Згідно з опитуванням IRI, найбільша кількість респондентів готова віддати свої голоси за партію президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) - 33%. На другому місці опинилася Партія соціалістів (19%), а на третьому - "Наша партія" (6%). Партія "Шор" і "Платформа Гідність і правда" (DA) набрали по 5%. Серед партій, які не пройшли б до парламенту, лідирує Партія комуністів: за неї готові проголосувати 3% опитаних. Демократична (ДПМ) і Ліберал-демократична (ЛДМП) набирають по 2% голосів, а Ліберальна партія - 1%.

65% опитаних вважають, що дострокові парламентські вибори повинні пройти в найближчі шість місяців (38% "повністю згодні" з таким сценарієм, а 28% "швидше згодні"). Ще 13% зазначили, що вони "швидше, не згодні" з проведенням дострокових виборів, а 16% виступили категорично проти.

Опитування проводили з 9 лютого 2021 року по 16 березня.

Нагадаємо, Конституційний суд підтримав Маю Санду щодо розпуску парламенту і постановив, що законодавчий орган дійсно потрібно розпустити як такий, що не може сформувати уряд. Рішення КС оскаржити неможливо.

Мая Санду добивається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як експрезидент Ігор Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

"Партія соціалістів" Додона заявила, що подаватиме у парламент проєкт постанови, в якій хочуть констатувати узурпацію влади трьома суддями КС, а також постановити, що ці судді порушили присягу перед парламентом та мають піти у відставку.

За кілька днів "соціалісти" виступили з вимогою відставки Маї Санду і проведення дострокових виборів глави держави.

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