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НАТО розпочав великомасштабні навчання на території Албанії

Четвер, 29 квітня 2021, 14:26

НАТО розпочав спільні військові навчання в Албанії за участю тисяч військовослужбовців зі Сполучених Штатів та інших країн в рамках перших таких великомасштабних навчань на Західних Балканах з часів Другої світової війни.

Про це повідомив у четвер офіційний представник армії США, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

 "Албанія, будучи вірним союзником НАТО з 2009 року, є цінним партнером у сфері безпеки як на регіональному, так і на глобальному рівні", - розповів американський полковник Джозеф Скрокка.

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За його словами, Албанія відіграє вирішальну роль в навчаннях DEFENDER-Europe 21, при цьому спільні наземні логістичні операції проводяться "вперше в Європі з часів Другої світової війни в порту Дуррес".

З 26 квітня американські війська були розгорнуті для проведення навчань на п'яти інших наземних, військово-морських і повітряних базах в Албанії, вони пробудуть там до 10 червня.

DEFENDER-Europe - це щорічні великомасштабні багатонаціональні навчання під керівництвом армії США, оборонні за своїм характером і спрямовані на стримування агресії.

"Такі навчання як DEFENDER-Europe 21 є яскравим прикладом наших колективних можливостей", - сказав Скрокка.

Більшість країн Західних Балкан - Албанія, Хорватія, Чорногорія і Північна Македонія - є членами НАТО.

DEFENDER-Europe 21 проходитимуть протягом квітня, травня і червня. Участь в них візьмуть 28 тисяч військовослужбовців з 26 країн на понад 30 локаціях, включаючи держави НАТО і їхніх союзників на Західних Балканах.

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