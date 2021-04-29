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НАТО начал крупномасштабные учения на территории Албании

Четверг, 29 апреля 2021, 14:26

НАТО начал совместные военные учения в Албании с участием тысяч военнослужащих из США и других стран в рамках первых таких крупномасштабных учений на Западных Балканах со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель армии США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

"Албания, будучи верным союзником НАТО с 2009 года, является ценным партнером в сфере безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", - рассказал американский полковник Джозеф Скрокка.

По его словам, Албания играет решающую роль в учениях DEFENDER-Europe 21, при этом общие наземные логистические операции проводятся "впервые в Европе со времен Второй мировой войны в порту Дуррес".

С 26 апреля американские войска были развернуты для проведения учений на пяти других наземных, военно-морских и воздушных базах в Албании, они пробудут там до 10 июня.

DEFENDER-Europe - это ежегодные крупномасштабные многонациональные учения под руководством армии США, оборонительные по своему характеру и направлены на сдерживание агрессии.

"Такие учения как DEFENDER-Europe 21 является ярким примером наших коллективных возможностей", - сказал Скрокка.

Большинство стран Западных Балкан - Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония - члены НАТО.

DEFENDER-Europe 21 будут проходить в течение апреля, мая и июня. Участие в них примут 28 000 военнослужащих из 26 стран более чем на 30 локациях, включая государства НАТО и их союзников на Западных Балканах.

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