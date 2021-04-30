США почали виведення військ з Афганістану

США офіційно розпочали виведення своїх військ з Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Триває відведення" - заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Хоча спочатку ці дії призведуть до збільшення рівня військ, ми залишаємось відданими тому, щоб весь військовий персонал США виїхав з Афганістану до 11 вересня".

За повідомленнями кількох американських оборонних служб, менше 100 військовослужбовців, разом із військовою технікою, були перевезені в основному літаками для виконання наказу президента Джо Байдена розпочати процес виведення не пізніше 1 травня.

Крім того, підрядники та американські державні службовці також виїжджають з Афганістану, заявили чиновники.

Пентагон заявив, що стурбований тим, що персонал може потрапити під атаку з боку "Талібану" під час від'їзду, тому незрозуміло, чи буде він розкривати всі деталі процесу, який повинен бути завершений до 11 вересня.

Північноатлантичний альянс також почав виведення своїх військ з Афганістану.

"Ми плануємо завершити виведення протягом кількох місяців", - заявив представник НАТО.