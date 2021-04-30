США начали вывод войск из Афганистана

США официально начали вывод своих войск из Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Идет отвод", - заявила заместитель пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Хотя сначала эти действия приведут к увеличению уровня войск, мы остаемся преданными том, чтобы весь военный персонал США выехал из Афганистана до 11 сентября".

По сообщениям нескольких американских оборонных служб, менее 100 военнослужащих, вместе с военной техникой, были перевезены в основном самолетами для выполнения приказа президента Джо Байдена начать процесс вывода не позднее 1 мая.

Кроме того, подрядчики и американские государственные служащие также выезжают из Афганистана, заявили чиновники.

Пентагон заявил, что обеспокоен тем, что персонал может попасть под атаку со стороны "Талибана" во время отъезда, поэтому непонятно, будет ли он раскрывать все детали процесса, который должен быть завершен к 11 сентября.

Североатлантический альянс также начал вывод своих войск из Афганистана.

"Мы планируем завершить вывод в течение нескольких месяцев", - заявил представитель НАТО.