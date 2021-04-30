Польща пояснила порушення повітряного простору Білорусі випадковістю

В оперативному командуванні ЗС Польщі визнали порушення державного кордону Білорусі в повітряному просторі, та запевнили, що це порушення було "випадковим".

Відповідна заява була оприлюднена командуванням у п’ятницю в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

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"29 квітня вночі під час виконання штатних завдань патрулювання в рамках повітряних операцій Збройних Сил Республіки Польща у повітряному просторі було порушено державний кордон з Білоруссю. Інцидент не був навмисним, подія була випадковою і нетривалою", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Білорусі у п’ятницю заявило про друге цього місяця порушення свого повітряного простору з боку Польщі.

У зв'язку з інцидентом 30 квітня в білоруське оборонне відомство був викликаний аташе з питань оборони при посольстві Польщі в Білорусі.