Польша объяснила нарушение воздушного пространства Беларуси случайностью

В оперативном командовании ВС Польши признали нарушение государственной границы Беларуси в воздушном пространстве, и заверили, что это нарушение было "случайным".

Соответствующее заявление было обнародовано командованием в пятницу в Twitter, сообщает "Европейская правда".

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"29 апреля ночью во время выполнения штатных задач патрулирования в рамках воздушных операций Вооруженных Сил Республики Польша в воздушном пространстве было нарушено государственную границу с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, событие было случайным и непродолжительным", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Беларуси в пятницу заявило о втором в этом месяце нарушении своего воздушного пространства со стороны Польши.

В связи с инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.