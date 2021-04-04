В Іраку біля авіабази з американськими військовими впали дві ракети

Дві ракети впали в неділю в сільській місцевості поблизу іракської військової авіабази, де розмістилися американські військові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ракети впали на зовнішній паркан бази, повідомили іракські військові. Постраждалих від падіння ракет не було.

Попереднє розслідування показало, що напад був спрямований на удар по авіабазі Балад, на північ від Багдада, але ракети не долетіли і вразили село Аль-Бу-Асі на південному сході, заявили представники служби безпеки.

Останній напад на авіабазу Балад був 15 березня, коли щонайменше п’ять ракет потрапили в базу.

Жодна група відразу не заявила про напад, але озброєні групи, які, за словами деяких іракських чиновників, підтримуються Іраном, раніше заявляли про подібні випадки.

Американські чиновники звинувачують підтримані Іраном збройні сили в регулярних ракетних обстрілах американських об'єктів в Іраку, в тому числі поблизу посольства США в Багдаді.

Парамілітарні угруповання вимагають, щоб усі іноземні війська, включаючи американські, чисельність яких в Іраку налічує близько 2500 осіб, залишили країну, називаючи їхню присутність окупацією.

В Іраку лишається коаліція під керівництвом США, завдання якої полягає у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави", а також місія під проводом НАТО, яка навчає іракські сили безпеки.