Чеські комуністи звинуватили уряд Бабіша і хочуть відкликати його підтримку 

Комуністична партія Чехії і Моравії хоче відкликати підтримку уряду Андрея Бабіша, звинувачуючи його у невиконанні досягнутих три роки тому домовленостей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Андрей Бабіш очолює уряд меншості, до якого входить його партія ANO та соціал-демократи. У 2018 році Бабіш домігся затвердження свого уряду завдяки підтримці комуністичної партії, із якою було укладено угоду про толерантність.

Таким чином проросійські комуністи взяли участь у роботі уряду вперше після антикомуністичної революції 1989 року.

6 квітня чеські ЗМІ повідомили, що більшість членів центрального комітету комуністичної партії, який є вищим керівництвом комуністів, виступили за припинення угоди з урядом Бабіша, звинувативши його партію у невиконанні домовленостей.

Минулого тижня голова комуністів Войтех Філіп за згодою виконавчого комітету розпочав спеціальну процедуру щодо ANO, яка передує припиненню угоди про толерантність. У середу представники обох партій зустрінуться для обговорення проблемних питань.

Згідно з опитуваннями громадської думки, комуністи балансують трохи вище 5-відсоткової позначки, необхідної для обрання в парламент, а відсторонення від уряду є для них одним із способів утримати електорат.

Комуністи мають 15 депутатів у 200-місному чеському парламенті. Середній вік депутатів-комуністів становить 75 років. Це більше, ніж середня тривалість життя в країні. Минулого року на парламентських виборах партія набрала 7,8% голосів.