Чешские коммунисты обвинили правительство Бабиша и хотят отозвать его поддержку

Коммунистическая партия Чехии и Моравии хочет отозвать поддержку правительства Андрея Бабиша, обвиняя его в невыполнении достигнутых три года назад договоренностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Андрей Бабиш возглавляет правительство меньшинства, в которое входят его партия ANO и социал-демократы. В 2018 году Бабиш добился утверждения своего правительства благодаря поддержке коммунистической партии, с которой было заключено соглашение о толерантности.

Таким образом пророссийские коммунисты приняли участие в работе правительства впервые после антикоммунистической революции 1989 года.

6 апреля чешские СМИ сообщили, что большинство членов центрального комитета коммунистической партии, высшего руководства коммунистов, выступили за прекращение соглашения с правительством Бабиша, обвинив его партию в невыполнении договоренностей.

На прошлой неделе глава коммунистов Войтех Филип с согласия исполнительного комитета начал специальную процедуру в отношении ANO, которая предшествует прекращению соглашения о толерантности. В среду представители обеих партий встретятся для обсуждения проблемных вопросов.

Согласно опросам общественного мнения, коммунисты балансируют чуть выше 5-процентной отметки, необходимой для избрания в парламент, а отстранение от правительства является для них одним из способов удержать электорат.

У коммунистов - 15 депутатов в 200-местном чешском парламенте. Средний возраст депутатов-коммунистов составляет 75 лет. Это больше, чем средняя продолжительность жизни в стране. В прошлом году на парламентских выборах партия набрала 7,8% голосов.