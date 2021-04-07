У Північній Македонії посилили карантин

У Північній Македонії до 20 квітня посилили коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Комендантська година розпочалася вчора на дві години раніше, о 20:00 замість 22:00, як було в попередні дні, і тривала до 5 ранку. Таке обмеження діятиме до 20 квітня.

Згідно з урядовим рішенням, від сьогодні до 20 квітня всі заклади громадського харчування по всій країні будуть закриті. Виняток складають ресторани в готелях, мотелях, хостелах та пансіонатах, а також заклади громадського харчування в аеропортах Скоп'є та Охрида.

Заклади, що готують та продають їжу, можуть здійснювати продажі через Інтернет або по телефону та доставляти їжу або брати замовлення за межами ресторану через прилавок.

Зачинені всі торгівельні центри. Тренажерні зали, спортивні заклади також закриті.

Громадянам, які були імунізовані у вакцинних центрах незадовго до комендантської години, буде дозволено повертатися додому на підставі сертифікату про щеплення.

Громадяни можуть гуляти із домашніми тваринами (собаками) з 22:00 до 23:00 на відстані до 100 метрів від будинку, в якому вони живуть.

Додаткові обмежувальні заходи щодо захисту від подальшого розповсюдження Covid-19 вступають в силу після величезного напливу пацієнтів у лікарні - в даний час госпіталізовано 1744 громадян, хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, кількість активних випадків захворювання в країні наразі досягла 21 265 (населення Північній Македонії 2,077 мільйона). Напередодні було зареєстровано 1259 нових випадків коронавірусу з 4555 тестів. 45 людей померли.

Влада назвала поточний тиждень критичним з точки зору подальшого поширення вірусу в третій хвилі, в якій було зареєстровано велику кількість інфікованих та померлих людей.

Окрім того, посилення карантину пов'язано із наближенням великодніх свят.