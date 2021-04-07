В Северной Македонии усилили карантин

В Северной Македонии до 20 апреля усилили коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Комендантский час начался вчера на 2:00 раньше, в 20:00 вместо 22:00, как было в предыдущие дни, и продолжался до 5 утра. Такое ограничение будет действовать до 20 апреля.

Согласно правительственному решению, с сегодняшнего дня до 20 апреля все заведения общественного питания по всей стране будут закрыты. Исключение составляют рестораны в гостиницах, мотелях, хостелах и пансионатах, а также заведения общественного питания в аэропортах Скопье и Охрида.

Заведения, готовящие и продают еду, могут осуществлять продажи через Интернет или по телефону и доставлять пищу или брать заказы за пределами ресторана через прилавок.

Закрыты все торговые центры. Тренажерные залы, спортивные заведения также закрыты.

Гражданам, которые были иммунизированы в вакцинных центрах незадолго до комендантского часа, будет разрешено возвращаться домой на основании сертификата о прививках.

Граждане могут гулять с домашними животными (собаками) с 22:00 до 23:00 на расстоянии до 100 метров от дома, в котором они живут.

Дополнительные ограничительные меры по защите от дальнейшего распространения Covid-19 вступают в силу после огромного наплыва пациентов в больнице - в настоящее время госпитализированы 1744 граждан, больных коронавирус.

По данным Министерства здравоохранения, количество активных случаев заболевания в стране пока достигла 21265 (население Северной Македонии 2,077 миллиона). Накануне было зарегистрировано 1259 новых случаев коронавируса с 4555 тестов. 45 человек умерли.

Власти назвали текущую неделю критическим с точки зрения дальнейшего распространения вируса в третьей волне, в которой было зарегистрировано большое количество инфицированных и умерших людей.

Кроме того, усиление карантина связано с приближением пасхальных праздников.