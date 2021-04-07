Польща на 9 днів продовжила жорсткий карантин

Польща продовжила діючі карантинні обмеження для боротьби з епідемією коронавірусу ще на 9 днів - до 18 квітня, тоді як спершу вони планувалися до 9 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це після зустрічі кризової робочої групи в уряді заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

"Це продовження з міркувань безпеки діятиме до 18 квітня. Після цього ми ухвалимо рішення, як діяти далі", - сказав він.

За словами міністра, наступного тижня на статистиці вже мають відобразитися наслідки святкування Великодня.

Адам Недзельський зазначив, що зараз в країні домінуючим став британський штам коронавірусу, і є окремі підозри на південноафриканський та бразильський штам.

Нагадаємо, з 20 березня Польща повернулась у національний локдаун - відтоді припинили роботу готелі, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

З 27 березня закрилися дитсадки й перукарні, великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.

Минулого тижня Польща зареєструвала нові рекорди заражень - понад 35 тисяч випадків за добу.