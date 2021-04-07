Польша на 9 дней продолжила строгий карантин

Польша продлила действующий карантин для борьбы с эпидемией коронавируса еще на 9 дней - до 18 апреля, тогда как сначала он планировался до 9 апреля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом после встречи кризисной рабочей группы в правительстве заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

"Это продолжение из соображений безопасности будет действовать до 18 апреля. После этого мы примем решение, как действовать дальше", - сказал он.

По словам министра, на следующей неделе в статистике уже должны отразиться последствия празднования Пасхи.

Адам Недзельский отметил, что сейчас в стране доминирующим стал британский штамм коронавируса, и есть отдельные подозрения на южноафриканский и бразильский штаммы.

Напомним, с 20 марта Польша вернулась к национальному локдауну - с тех пор прекратили работу гостиницы, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

С 27 марта закрылись детсады и парикмахерские, крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, которым разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

На прошлой неделе Польша зарегистрировала новые рекорды заражений - более 35 000 случаев в сутки.