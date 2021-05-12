Канцлер Австрії став підозрюваним в антикорупційному рослідуванні: міг збрехати парламенту

Прокуратура Австрії з розслідування економічних та корупційних злочинів підозрює канцлера Себастіана Курца у дачі неправдивих свідчень парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Курц у середу розповів, що йому і главі його адміністрації загрожують потенційні звинувачення у брехні депутатам, які розслідували так звану справу Ібіци в 2019 році, у центрі якої опинився молодший партнер по коаліції партії Курца, ультраправа "Партія Свободи".

Виступаючи перед журналістами перед засіданням кабінету міністрів у середу, Курц заперечив правопорушення і сказав, що не піде у відставку, навіть якщо розслідування дійде до пред'явлення звинувачень.

"Я завжди відповідав на всі питання правдиво", - сказав Курц репортерам у Відні, додавши, що він продовжить роботу, виходячи з припущення, що тепер прокуратура Австрії буде проводити розслідування.

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Представник прокуратури підтвердив факт розслідування проти Курца, але сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи будуть пред'явлені звинувачення.

Вважається, що Курц та голова його кабінету Бернгард Бонеллі неправильно проінформували комітет про події, пов’язані з призначенням наглядової ради Österreichische Beteiligungs AG, державної холдингової кампанії.

Найбільша партія Австрії канцлера Себастіана Курца опинилася в центрі уваги під час розслідування звинувачень в корупції, викликаних витоком відео за участю членів ультраправої "Партії свободи".

Опозиційні партії розкритикували міністра фінансів Гернота Блюмеля за несвоєчасне виконання постанови Конституційного суду про передачу пакета електронних листів. Уряд надав документи на цьому тижні після рідкісного заклику президента країни виконати наказ.

Блюмель пояснив, що затримка була пов'язана з проблемами конфіденційності співробітників Міністерства фінансів.

Курц назвав розслідування, очолюване прокурором Австрії з фінансових злочинів, глибоко помилковим.

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