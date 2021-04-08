В Австрії розслідують корупцію і хабарництво в найближчому оточенні канцлера Курца

Правоохоронні органи Австрії ведуть розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники канцлера Себастьяна Курца.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

У центрі розслідування знаходяться відносини між австрійськими операторами казино і державними службовцями.

Колишній віцеканцлер Хайнц-Крістіан Штрахе, людина, що фігурує в "справі Ібіци", заявив на запису, що одна з компаній, Novomatic, "платить всім". Іншими словами, він стверджував, що компанія направляє гроші всім політичним партіям країни в обмін на послуги. Це звинувачення категорично відкидають і компанія, і політичні партії.

Однак в ході розслідування цього твердження слідчі натрапили на текстові повідомлення, відправлені в 2017 році колишнім главою Novomatic нинішньому міністрові фінансів і одному із союзників канцлера Герноту Блюмелю.

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Виконавчий директор Novomatic Харальд Нойманн сказав Блюмелю, що йому потрібна зустріч з Курцем, тоді ще міністром закордонних справ Австрії, щоб обговорити "з одного боку, пожертвування, а з іншого - проблему, яка у нас є в Італії".

Блюмель і Курц кажуть, що зустрічі не було і пожертвувань не було. У той час Novomatic мала проблеми в Італії, пов'язані з податковою суперечкою.

Курц назвав розслідування, очолюване прокурором Австрії з фінансових злочинів, глибоко помилковим. "Було зроблено так багато помилок, що я думаю, що тут необхідно терміново щось змінити", - сказав Курц в лютому, викликавши гнів австрійських суддів і прокурорів, які звинуватили його в безпрецедентному нападі на незалежність судової влади.

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Прокуратура назвала Блюмеля підозрюваним в розслідуванні хабарництва, що викликало заклики до відставки з боку опозиції. Він заперечує правопорушення.

При широкомасштабному розслідуванні справ політиків, австрійське розслідування вийшло на ще одного соратника Курца.

В одній зі справ фігурує людина на ім'я Томас Шмід, голова державної холдингової компанії, яка управляє частками Австрії в колишніх державних підприємствах, включаючи Telekom Austria і нафтогазову компанію OMV. Разом з Блюмелем Шмід працював з канцлером з перших днів його політичної кар'єри.

Проаналізувавши повідомлення на телефоні Шміда, влада з'ясувала, як цей керівник отримав найвищу посаду в австрійській державній холдинговій компанії ÖBAG, де заробляє, залежно від показників портфеля, до 600 000 євро в рік.

Шмід - до 2018 року був високопоставленим чиновником в Міністерстві фінансів Австрії - не тільки доклав руку до написання посадових інструкцій для цієї посади, а й особисто вибрав раду директорів, яка його найняла.

Він ніколи не працював корпоративним керівником і не мав міжнародного досвіду. При цьому очолюваний ним холдинг контролює корпоративні інвестиції на загальну суму 26 мільярдів євро.

Після громадського обурення з приводу цієї справи Шмід заявив, що піде з державної холдингової компанії, коли його контракт закінчиться в наступному році, і не скористається опціоном на продовження його на два роки.

Опозиція Австрії вимагає розслідування того, чи порушував Шмід будь-які закони при забезпеченні роботи. І він, і Курц заперечують будь-які порушення.

"Схованка особистих текстових повідомлень між правоцентристським канцлером і його заступниками, а також інше листування, виявлене ​​австрійською владою в рамках масштабного розслідування політичної корупції, зображує Курца не як вихованого "улюбленого зятя нації", який підкорив серця своїх співвітчизників і здебільшого ЄС, а скоріше був проникливим закулісним оператором, готовим зробити все можливе, щоб просувати свій порядок денний", - йдеться в статті.