Єврокомісія програла у Суді ЄС справу проти Amazon щодо податків

Суд Європейського союзу підтримав онлайн-платформу Amazon, скасувавши рішення Європейської комісії, згідно з яким компанія отримала незаконну державну допомогу в Люксембурзі у вигляді зниження податків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Комісія не довела відповідно до необхідних правових стандартів, що мало місце невиправдане зниження податкового тягаря європейської дочірньої компанії групи Amazon", - йдеться в рішенні суду.

Таким чином, суд скасував рішення комісії, яке оскаржували як Amazon, так і Люксембург.

У жовтні 2017 року Єврокомісія заявила, що Люксембург надав Amazon незаконну державну допомогу з 2006 по 2014 рік і без поважної причини знизив податки.

Комісія заявила, що це означає, що три чверті прибутку Amazon не обкладалися податками, і вимагала від Люксембургу стягнути 250 мільйонів євро несплачених податків від Amazon EU.

Але у своєму рішенні в середу суд постановив, що комісія припустилася декількох помилок при аналізі податкових пільг, від яких Amazon отримала прибуток в Люксембурзі. На тлі цього комісія не довела, що Amazon отримала несправедливу конкурентну перевагу завдяки податковому режиму Люксембургу.

Однак рішення може бути оскаржене в Європейському суді, вищій судовій інстанції ЄС.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Єврокомісія почала розслідування щодо Amazon через підозри у порушенні європейського законодавства про конкуренцію на ринку онлайн-торгівлі.