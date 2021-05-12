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Еврокомиссия проиграла в Суде ЕС дело против Amazon по налогам

Среда, 12 мая 2021, 14:33

Суд Европейского Союза поддержал онлайн-платформу Amazon, отменив решение Европейской комиссии, согласно которому компания получила незаконную государственную помощь в Люксембурге в виде снижения налогов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Комиссия не доказала согласно необходимых правовых стандартов, имело место неоправданное снижение налогового бремени европейской дочерней компании группы Amazon", - говорится в решении суда.

Таким образом, суд отменил решение комиссии, которое оспаривали как Amazon, так и Люксембург.

В октябре 2017 года Еврокомиссия заявила, что Люксембург предоставил Amazon незаконную государственную помощь с 2006 по 2014 год и без уважительной причины снизил налоги.

Комиссия заявила, что это означает, что три четверти прибыли Amazon не облагались налогами, и требовала от Люксембурга взыскать 250 млн евро неуплаченных налогов от Amazon EU.

Но в своем решении в среду суд постановил, что комиссия допустила несколько ошибок при анализе налоговых льгот, от которых Amazon получила прибыль в Люксембурге. На фоне этого комиссия не доказала, что Amazon получила несправедливое конкурентное преимущество благодаря налоговому режиму Люксембурга.

Однако решение может быть обжаловано в Европейском суде, высшей судебной инстанции ЕС.

Напомним, в ноябре 2020 года Еврокомиссия начала расследование в отношении Amazon из-за подозрений в нарушении европейского законодательства о конкуренции на рынке онлайн-торговли.

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