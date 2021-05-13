Блінкен – Лаврову: США будуть твердими у відповідь на шкідливі дії Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим у середу повторив попередні заяви президента США Джо Байдена про рішучий намір Вашингтона діяти твердо у відповідь на дії Росії, які шкодять США чи їхнім союзникам.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США за підсумками розмови, пише "Європейська правда".

У розмові з Лавровим Блінкен обговорив майбутню міністерську зустріч Арктичної ради, на якій міністри зустрінуться наступного тижня.

"Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США та твердо захищати інтереси США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам", - йдеться у повідомленні Держдепу.

Блінкен закликав Росію звільнити Пола Вілана, засудженого у Росії за звинуваченням у шпигунства, та Тревора Ріда, засудженого у Росії до дев'яти років колонії загального режиму після опору поліцейським при затриманні.

Нагадаємо, під час візиту до Києва минулого тижня Блінкен наголосив, що США розглянуть запит України щодо надання озброєння та обіцяють докласти зусиль, аби РФ не пішла на новий акт агресії.

Блінкен також заявив, що Росія продовжує становити військову загрозу на українському кордоні, попри відведення частини особового складу і техніки.